كارثة .. إصابة فان دايك أسوأ من الرباط الصليبي

صدمة كبيرة..

يبدو أن إصابة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك ستكون أسوأ مما تصوره البعض، حيث أنه على الأرجح سيتجاوز مجرد القطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وأعلن ليفربول بصورةٍ رسمية عن خضوع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في الركبة على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون.

الدولي الهولندي خرج من ديربي الميرسيسايد بعد تدخل عنيف من جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة، أثار ضجة كبيرة لعدم تدخل الحكم بقرار ضد الحارس الإنجليزي.

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وبحسب البيان الرسمي من ليفربول فإن فان دايك سيخضع لعملية جراحية يتبعها فترة استشفاء ثم سيتم تحديد موعد العودة بعد ذلك.

وحسب الصحفي بشبكة بي بي سي ديفيد أورنستين فإن إصابة فان دايك أصعب من مجرد قطع في الرباط الصليبي الأمامي مما سيستلزم فترة غياب أكبر.

وأضاف: "أفهم أن الضرر الذي لحق بالركبة اليمنى لفيرجيل فان ديك ربما يكون أسوأ مما كان متوقعًا في البداية ويمتد إلى ما بعد الرباط الصليبي الأمامي"

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الآن سيضطر كلوب إما للاعتماد على بعض الشباب كناثان فيليبس وريس ويليامز، أو سيُعيد فابينهو لقلب الدفاع، مع اقتحامه لسوق انتقالات يناير لجلب خليفة فعلي لفان دايك.

الجدير بالذكر أن فان دايك انضم إلى ليفربول في صفقة قياسية بصيف 2018 قادمًا من ساوثامبتون، ليتحول إلى أحد أهم اللاعبين في العالم ويقود الريدز للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.