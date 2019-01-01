كارتيرون يكشف سبب الدفع بـ"بنشرقي".. وموقفه من التعادل أمام زيسكو

الزمالك يتعادل أمام زيسكو بهدف لكل فريق

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن التعادل أمام زيسكو في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت في الجولة الثالثة.

وتعادل الزمالك أمام زيسكو، إيجابيًا بهدف لكل فريق، في الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وأكد كارتيرون على فخره بلاعبي الزمالك بعد ما قدموه في المباراة أمام زيسكو خاصًة محمد أبو جبل الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "فخور باللاعبين الذين ظهروا كمقاتلين في أرض الملعب أمام زيسكو خاصًة محمد أبو جبل".

وأضاف: "كنا نستطيع الفوز على زيسكو في اللقاء ولكن أهدرنا بعض الفرص التي كانت كفيلة بحسم الـ 3 نقاط لصالحنا".

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وتابع كارتيرون: "أردت مباغته زيسكو بمشاركة أشرف بنشرقي في التشكيل الأساسي، وأشركت مصطفى محمد لزيادة الفعالية الهجومية وهو ما حدث وسجل الهدف".

وأردف المدير الفني الفرنسي: "المواجهة كانت صعبة ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وأدوا ما عليهم خلال أحداث اللقاء".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط.