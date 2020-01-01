كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق الذي سيخوض مواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يواجه وادي دجلة ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء، في ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لمواصلة النتائج الإيجابية رفقة كارتيرون، بتحقيق فوز هام في منافسات الدوري المصري الممتاز بالفوز على وادي دجلة.

واستبعد كارتيرون محمد عواد لأسباب فنية فيما استبعد طارق حامد بسبب الإيقاف، وأشرف بن شرقي وعبدالله جمعة بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام

في خط الوسط: فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - إمام عاشور

في خط الهجوم: مصطفي محمد - كاسونجو

وكان الزمالك قد تعادل مع مازيمبي سلبيًا ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضية وضمن الصعود إلى الدور المقبل.

اقرأ أيضًا - سيد عبدالحفيظ: حكم مغربي يدير مباراتنا أمام الهلال السوداني

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.