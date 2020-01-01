كارتيرون يُشرف على تأهيل أشرف بنشرقي وعودة عبدالله جمعة للتدريبات

يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

عاود نادي الزمالك مرانه صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الممتاز، والقرر لها الثلاثاء القادم.

وشهدت تدريبات الفريق عودة عبدالله جمعة لاعب الفريق للتدريبات الجماعية مرة أخري بعد الانتهاء من البرنامج التأهيليى الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية

كما أشرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقي خلال مران الفريق، حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبي الكونجولي.

الزمالك حسم تأهله لدور ال8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مازيمبي الكونجولي أول أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وساهم تعادل فريق زيسكو الزامبي وأول اغسطس الأنجولي في حسم بطاقة التأهل رسميًا.

وفي إطار أخر، ينوي الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الاعتماد على بعض العناصر التي لم تشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك لمحاربة الإجهاد الذي يعاني منه الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة وبفارق 12 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع الذي لعب نفس عدد مواجهات الأحمر.