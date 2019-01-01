كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة استعدادًا لسموحة

الزمالك تلقى هزيمة أمام طلائع الجيش

رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح راحة للاعبي الفريق اليوم الثلاثاء، بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الدوري.

الزمالك تعرض لهزيمة قوية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس.

وقرر الجهاز الفني إقامة التدريبات غدًا الثلاثاء، رافضًا منح راحة بعد الهزيمة الكبيرة أمام طلائع الجيش في مباراة هامة في مسيرة الدوري المصري.

وأصبحت هزيمة طلائع الجيش هي الثانية للزمالك في الدوري بالموسم الحالي، بعد هزيمة إنبي في الأسبوع قبل الماضي بهدفين مقابل هدف.

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، المقرر إقامتها الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد نقاط 13، بعد لعب 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 1 وتلقى هزيمتين.