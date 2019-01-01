كارتيرون: نستطيع الفصل بين الدوري وإفريقيا.. ومواجهة زيسكو صعبة

مواجهة قوية بين الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن مواجهة نظيره زيسكو ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف زيسكو نظيره الزمالك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون أكد على صعوبة اللقاء أمام زيسكو، ويجب الفصل بين مشوار الدوري وإفريقيا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن قادرون على الفصل بين الدوري وبطولة إفريقيا، ونعرف قيمة البطولتين لدى جماهير الزمالك، وسنخوض كل مباراة خلال الفترة المقبلة بتركيز كامل".

وأضاف المدرب الفرنسي: "مشورانا في الدوري مازال طويلًا للغاية، والمنافسة على البطولة لم تنتهي حتى الأن ولكنها صعبة".

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وتابع كارتيرون تصريحاته: "جئنا إلى زامبيا من أجل الـ 3 نقاط ونعلم أهميتها في المجموعة جيدًا، خاصًة وأن منافسنا فريق قوي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق 3 نقاط غالية أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.