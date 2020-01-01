كارتيرون: محظوظ بتدريب الزمالك وأقل أهدافي تصدر الدوري هذا الموسم

المدرب الفرنسي يتحدث عن تدريب الزمالك وتصدر الدوري الممتاز.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على مواجهات فريقه الصعبة خلال شهر فبراير، ستكون اختبارًا ومقياسًا لقوة فريقه.

كارتيرون قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "تولي تدريب الفريق الأبيض مهمة صعبة، خاصة بعد تعرضه لصدمات قوية مثل الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، ولم يكن اللاعبين على المستوى البدني وحالتهم المعنوية".

المدرب الفرنسي تابع: "محظوظ بتدريب لاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم، ولم يكن لدي تلك الفرصة من قبل لسوء حظي".

باتريس شدد على أنه كان معجبًا بالزمالك طوال فترة وجوده في مصر، وتولي تدريبه تجربة رائعة واستثنائية بالنسبة له، في ظل تواجد هؤلاء اللاعبين".

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المدير الفني للزمالك أردف: "الدوري المصري لم ينتهي، ولا أنظر لنتائج الخصم، وأقل أهدافي هذا الموسم هو تصدر المسابقة، والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "عندما كنت مدربًا للرجاء، كان الفارق بيني وبين الوداد المتصدر 22 نقطة، وقلصناهم إلى 4 نقاط، وكل شيء وارد في كرة القدم، وأنظر لكل مباراة على حدة".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وذلك بعد خوض 12 مباراة.