كارتيرون: فرحة الفوز على أوجوستو ستنتهي سريعًا.. وسنستعد لبيراميدز جيدًا

الزمالك يحقق فوزًا هامًا على بريميرو دي أوجوستو

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تحقيق الفوز أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حقق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، أحرز الهدفين المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الأبيض.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي: "أشرف بنشرقي يلعب في الأربع المراكز المتقدمة في الهجوم في الزمالك".

وأضاف: "بنشرقي إيجابي على المرمى بشكل كبير، ولعب اليوم في مركز مميز وقدم فيه أداء عالي للغاية وساهم في فوز هام للفريق".

وتابع كارتيرون: "كان هدفي عندما جئت للزمالك هو إعادة الروح المعنوية العالية للاعبين عقب الإحباط الذين تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة".

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واختتم الفرنسي تصريحاته: "يجب أن تنتهي فرحة الفوز اليوم، والتجهيز للمباراة المقبلة، أمام بيراميدز فريق قوي للغاية، وهامة في مشوار الدوري".

ويسعى الزمالك لتحسين الأداء في مباريات الدوري المصري، بعد فقدان 4 نقاط بالتعادل أمام نادي مصر، والهزيمة أمام إنبي بهدفين لهدف.