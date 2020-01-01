كارتيرون: فخور بما قدمه اللاعبين أمام بريميرو دي أوجوستو

الزمالك يصعد للدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن التعادل أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في نهاية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع دي أوجوستو، ضمن الجولة السادسة واحتل الوصافة خلف مازيمبي صاحب الـ11 نقطة في نهاية دور المجموعات.

الزمالك ينتظره مواجهة صعبة للغاية في دور الـ8 من بين الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي ومتصدر المجموعة الثانية "الأهلي – النجم الساحلي – الهلال السوداني".

المزيد من الفرق

وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "رغم التعادل أمام دي أوجوستو إلا أنني فخور بأداء اللاعبين في المباراة".

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "المنافسة في مرحلة المجموعات كانت صعبة للغاية، وأنا أتواجد في الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات وأعلم الفرق جيدًا".

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وتابع كارتيرون في تصريحاته: "سعيد بمستوى أحمد سيد زيزو في خط الوسط، قدم أداءًا جيدًا وهو ما يثبت أن أكثر من لاعب يمكنه اللعب في مراكز مغايرة".

وتقام قرعة دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأربعاء المقبل في أحد فنادق القاهرة.