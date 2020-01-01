كارتيرون: علينا نسيان مواجهة الأهلي والتركيز أمام الترجي

المدرب الفرنسي يتحدث عن مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي المقبلة.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أنه يتوجب على فريقه نسيان ما حدث خلال مباراة الأهلي، التي كان مقررًا لها بالدوري ، قبل مواجهة الترجي التونسي.

الزمالك رفض مواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي كان مقررًا لها مساء يوم الإثنين المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة، حيث لم يتوجه إلى ملعب المباراة.

وقال كارتيرون خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا البحث عن الفوز خلال الـ90 دقيقة، وما حدث خلال القمة للنسيان، وأذكر اللاعبين بحصولنا على بطولتين، وهو ما يزيد حماسنا، ويمنحنا القوة والطاقة لمواصلة تحقيق المزيد".

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المدرب الفرنسي تابع: "جدول مباريات الزمالك مضغوط، وجميع المباريات كبيرة تستهلك مجهودًا وتركيزًا من اللاعبين، حتى مباراة القمة التي لم تقام".

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باتريس كارتيرون أردف: "علينا التركيز فقط أمام الترجي الذي فاز باللقب خلال آخر نسختين، ونحتاج للمساندة والدعم من جانب الجماهير".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "أوجه رسالة إلى الجماهير، حصدنا بطولتين في حضوركم، وتواجدكم يحفز لاعبي الفريق لتحقيق المزيد".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، بذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.