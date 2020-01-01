كارتيرون: طراز الأهلي "أوروبي" .. ورئيس الزمالك "يطلق النيران"

مدرب الأهلي والزمالك السابق، يتحدث عن الفوارق بين الناديين.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لفريق التعاون السعودي، والأهلي والزمالك السابق، عن الفوارق بين الفريقين، قبل المباراة المنتظرة بينهما، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يلتقي الأهلي مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، بدون حضور جماهيري.

كارتيرون قال خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "في القاهرة الأمور منقسمة بين الأهلي والزمالك، ولكن هناك أندية جماهيرية أخرى، مثل الإسماعيلي الذي يمثل الإسماعيلية، والمصري الذي يمثل بورسعيد والاتحاد ممثل إسكندرية".

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وتحدث المدرب الفرنسي عن الاختلاف بين الأهلي والزمالك، حيث قال: "هما كيانان مختلفان، وهذا واضح في شخصيتي مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمود الخطيب رئيس الأهلي".

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وواصل: "الأهلي منظم بشكل رائع على الطراز الأوروبي، بالإضافة إلى الاستقرار على جميع المستويات، أما الزمالك فيمثله رئيس يطلق النيران (تصريحاته القوية)، وعدم الاستقرار هو السائد للأسف".

باتريس أردف: "سعيد جدًا لأنني تمكنت من العيش الكثير من اللحظات مع الناديين، وما يقدمه الزمالك حاليًا هو معجزة، في ظل عدم الاستقرار والبيئة الصعبة".

وعن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال كارتيرون: "الديربي يصاحبه حماس شديد في كل أنحاء المدينة وخارجها أيضًا، وعندما لعبنا مباراة السوبر المصري في ملعب مليء بالأعلام البيضاء كانت الأجواء استثنائية، والتوفيق حالفني لعدم خسارة هذه المواجهات".

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واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "حققنا الفوز على الأهلي، وكنا أول من يهزمهم في الموسم المحلي، ولا أعرف كيف ستكون نتيجة مباراة النهائي اليوم".

يذكر أن كارتيرون كان يتولى مهمة تدريب الأهلي عام 2018، وخسر معه نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليرحل بعد الخروج من البطولة العربية، وعاد مرة أخرى للدوري المصري من بوابة الزمالك في نهاية عام 2019، ليرحل عن الفريق في سبتمبر 2020، بعدما دفع الشرط الجزائي، ليتولى مهمة تدريب التعاون السعودي.