كارتيرون: سعيد بعودة جنش.. ويجب التركيز من أجل التتويج بالبطولة

الزمالك يستعد لمواجهة بريميرو دي أوجوستو

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن مواجهة بريميرو دي أوجوستو ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه دي أوجوستو الأنجولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت.

وكان الأبيض قد ضمن الصعود بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط خلف المتصدر مازيمبي صاحب الـ11 نقطة.

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وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بريميرو دي أوجوستو: "لقاء أوجوستو يظل مهمًا من ناحية تجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الفرنسي: "أمامنا لقاء السوبر الإفريقي ومواجهات قوية مقبلة يجب أن نتجهز جيدًا لخوضها بكل قوة وجميع اللاعبين في حساباتي لا فرق بين الأساسي والاحتياطي".

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وتابع المدير الفني للزمالك: "لن أقبل بأي استهتار من اللاعبين، من أجل الفوز بالبطولة يجب أن نلعب بكل قوة في المباريات المقبلة، وسعيد للغاية بعودة جنش".

ويلعب الزمالك أمام أوجوستو غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا، حيث اشتكى كارتيرون أنها ستكون مجهدة للاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.