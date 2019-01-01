كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي.

الزمالك سيستضيف أول أغسطس مساء غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمود علاء - محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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القائمة شهدت غياب عمر السعيد وخالد بوطيب مهاجما الفريق، بسبب الإصابة، كما تم استبعاد كريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية.