كاربخال يتهكم على قرار غلق ملاعب الدوري الإسباني

مدافع ريال مدريد يريد إجابة على سؤاله

سجل مدافع ريال مدريد داني كاربخال، اعتراضه بشكل غير مباشر، على قرار الحكومة الإسبانية، باستكمال مباريات الليجا ودوري القسم الثاني، لكن بدون جماهير.

ومع تفشي وباء كورونا، قررت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، تعليق كرة القدم في البلاد لمدة أسبوعين، بما في ذلك المسابقات الخاصة بالنساء، باستثناء دوري الليجا للرجال ودوري القسم الثاني.

وستقام مباريات الجولتين المقبلتين وراء أبواب مغلقة، وهو ما أثار فضول مدافع باير ليفركوزن السابق، ليسأل عبر قصصه على "انستجرام"، عن سبب استكمال الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية، دون غيرهم.

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وكتب "هل نحن اللاعبون والأجهزة الفنية لفرق الدرجة الأولى والثانية فقط في مأمن؟"، في رسالة تهكمية واضحة على قرار الحكومة.

لكن في كل الأحوال، ستعقد رابطة الليجا اجتماعًا مع الهيئات الحكومية المختصة، لمناقشة قرار تجميد النشاط الكروي في البلاد من عدمه، وذلك بعد الرجوع لتقرير وزارة الصحة.

وتضررت العديد من البلدان سواء في آسيا أو أوروبا بتفشي مرض كورونا، في مقدمتهم بعد موطنه الأصلي الصين، الجارة إيطاليا، التي اضطر رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، لتعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى.

وخاض فالنسيا مباراته مع أتالانتا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير، وهو ما سيحدث الأسبوع المقبل في مباراة برشلونة ونابولي في إياب نفس المرحلة في "كامب نو".

الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يواجه ريال مدريد ضيفه إيبار على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء الجمعة المقبل، في مباراة ستلعب بدون جماهير لحساب الـ28 لليجا.