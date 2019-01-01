كاربخال بعد رباعية إيبار: ليست الأفضل وهذا ما نريده بعد الاستراحة

كاربخال ونجوم ريال مدريد سعداء باكتساح مضيفهم الباسكي

تغنى مدافع ريال ريال مدريد داني كاربخال بأداء ونتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام بعد اكتساح إيبار برباعية نظيفة خارج القواعد.

وبعد المباراة سُئل عن شعوره بوصوله للمباراة رقم 250 بقميص اللوس بلانكوس "بالطبع سعيد للغاية، وحقًا أنا فخور بهذا السجل الهائل، وأفضل طريقة للاحتفال به العودة إلى مدريد بالثلاث نقاط".

وفي رده على سؤال آخر "هل كانت أفضل مباراة لريال مدريد؟ نحن نقدم مباريات رائعة جدًا في الآونة الأخيرة، واستكملنا هذه العروض بمباراة اليوم، والشيء الرائع هو حفاظنا على نظافة الشباك. والبداية أظهرت مؤشرات المباراة"، في إشارة منه إلى الضغط المدريدي الهائل في أول 20 دقيقة، والذي أسفر عن أول هدفين.

وتابع "يحب أن نستمر على هذا المنوال، وستأتي الاستراحة الدولية في وقت كنا نؤدي فيه بشكل جيد للغاية، ثم سنكون على موعد مع مباريات صعبة جدًا على مدار شهر، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لنكون في أفضل حالاتنا".

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة إيبار وريال مدريد👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019

وعن تحسن مستوى الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد، قال "كان عليه أن يتكيف على أسلوب اللعب في الدوري الإسباني ومع زملائه الجديد، والانسجام عادة لا يكون سهلاً، واليوم قدم مباراة رائعة، ومن مباراة لأخرى يقترب من مستواه المعروف عنه، وسوف يساعدنا في قادم المواعيد كما فعل اليوم".

أما زميله الحارس تيبو كورتوا، فقال "من الجيد بالنسبة للفريق بأكمله وليس للحارس أن نخرج من المباراة بشباك نظيفة، لأنها ليست وظيفة الحارس فقط بل كل عناصر الفريق، علينا أن ندافع ونهاجم معًا. وسأكون سعيدًا إذا خرجت من كل المباريات بشباك نظيفة".

وعن التغييرات التي أجراها زيدان على التشكيلة الأساسية اليوم، قال "لا أعتقد أن المباراة كانت سيئة. المقارنة مع إيكر كاسياس؟ لا أفكر في الأرقام. فقط فكر في الفوز بالمباريات".

فيما قال فيدريكو فالفيردي صاحب الهدف الرابع "جئنا إلى هنا من أجل هذا، حققنا الفوز وهذا كان الشيء المهم، وفي نفس الوقت ظهرنا بمستوى جيد كما أراد المدرب، هل كانت المباراة الأفضل هذا الموسم؟ أعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة للغاية وهذه ليست أول نتيجة كبيرة نحققها، لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة للتحسن، وسنستمر على هذا النسق".

وبخصوص هدفه الأول مع الريال قال "بحثت كثيرًا عن هدفي الأول، كان أمرًا صعبًا، لكن كما قلت. الشيء الأكثر أهمية هو الفوز".