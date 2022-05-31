كارباخال: نخشى أن لقب دوري الأبطال تم تلويثه

يخشى دانييل كارباخال مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، من قيام الفوضى التي حدثت من المشجعين في نهائي دوري أبطال أوروبا، بإفساد فرحة فريقه بتحقيق اللقب.

ونجح ريال في انتزاع لقب دوري الأبطال، بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد، سجله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تكليفًا بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدت احتجاز الآلاف من مشجعي ليفربول خارج ملعب باريس المستضيف للمباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي، والتي تم تأخيرها لأكثر من 30 دقيقة.

ماذا قال كارباخال؟

المدافع الإسباني قال في تصريحات نشرتها شبكة "ESPN" الأمريكية:"كان هناك قدر كبير من الفوضي، مما اضطرنا لترك أقاربنا، والدي وزوجتي وابني عمليًا عند باب الملعب لأنه لم يكن من الممكن ضمان دخولهم بشكل آمن".

🎬 It's HERE.

👑 The behind the scenes of the #UCLfinal that you need in your life!

📽️ FULL VIDEO: https://t.co/ojaR3B2u4Z#CHAMP14NS pic.twitter.com/5Tn8ZCFejf — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 31, 2022

وأضاف:"إنه لأمر مخز أن تكون المباراة النهائية ملوثة بعض الشيء بهذه العوامل الخارجية، ويجب التنويه بخصوص الأحداث القادمة التي ستقام في هذا الملعب لأنه بحاجة إلى تحسين بسبب المعاناة التي تعرض لها الكثير من الأشخاص".

وتابع:"كان ينبغي أن يكون يوم الأحلام سواء فزت أو خسرت، ولكن هناك العديد من الحاضرين لم يستمتعوا به بالشكل المطلوب".

ماذا حدث قبل نهائي الأبطال؟

تم رش المشجعين بالغاز المسيل للدموع عن طريق شرطة مكافحة الشغب، وكانت هناك تقارير عن استهداف وسرقة مشجعي الناديين من قبل العصابات أثناء مغادرتهم بعد المباراة.

وطالب ليفربول باعتذار بعدما ألقت السلطات الفرنسية باللوم على مشجعين بريطانيين، قالوا إنهم اشتروا تذاكر مزورة لإغلاق أبواب الملعب وزعموا أنهم وصلوا متأخرين للملعب.

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