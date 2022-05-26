كارباخال: ثأر صلاح؟ ريال مدريد سيهزمه مرة أخرى!

ظهير ريال مدريد رد بقسوة على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول في رغبته بالثأر من النادي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

شغلت تصريحات المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حيزًا كبيرًا من اهتمام نجوم ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

صلاح أكد في أكثر من مناسبة على رغبته في الثأر من ريال مدريد، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وخروجه من النهائي في الشوط الأول، للمباراة التي فاز فيها النادي الملكي بنتيجة 3-1.

صلاح أكد منذ تأهل ليفربول إلى النهائي، وقبل حتى خوض ريال مدريد لمباراة إياب نصف النهائي، أنه يود مواجهة النادي الملكي في النهائي، لتتوالى تصريحاته في هذا الشأن حتى الآن.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان واحدًا من الذين ردوا على هذا الأمر سابقًا، حيث أكد أن المباراة قد تمثل ثأرًا لريال مدريد بعد الخسارة في 1981 في نهائي دوري الأبطال.

داني كارباخال، ظهير ريال مدريد، تحدث هو الآخر عن الأمر، حيث رد بقسوة على "الملك المصري".

ماذا قال كارباخال؟

أجرى كارباخال مقابلة مع شبكة "abc" الإسبانية، مؤكدًا أنه يأمل ألا تمثل خسارة ليفربول مرة أخرى أمام ريال مدريد عبئًا على صلاح.

وقال الظهير الإسباني:"لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في مزاج للانتقام، صحيح أنك عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا فأنت تريد دائمًا الحصول على فرصة ثانية ضد نفس الفريق من أجل التغلب عليه".

وأضاف: "دعونا نأمل ألا يكون ذلك عبئًا كبيرًا على صلاح عندما يخسر نهائي آخر في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

ما هو رأي كارباخال في قرار مبابي؟

وخلال المقابلة، سُئل كارباخال عن أفكاره بشأن قرار كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بدلًا من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال: "يجب أن تكون في رأسه لتعرف أفكاره، لكنه لاعب فرنسي ومن باريس، ويلعب في باريس سان جيرمان".

وتابع: "إنه أفضل لاعب في بلاده، ويجب أن يكون من الصعب للغاية الخروج من منطقة الراحة هذه".

واختتم كارباخال تصريحاته قائلًا: "لكني أصر على أن هناك قطارات تمر مرة واحدة في حياتك، وريال مدريد فوق أي لاعب".

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