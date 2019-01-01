كاراجر يضع الحل لمانشستر يونايتد في حال استمرار تراجع النتائج

نصيحة من أسطورة ليفربول إلى إدارة مانشستر يونايتد

يعتقد جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق أن إدارة مانشستر يونايتد لن يقوموا بعملهم بشكل صحيح، إن لم يتعاقدوا مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق.

وكان المدرب الأرجنتيني، قريباً من تولي قيادة مانشستر يونايتد قبل أن يتعاقدوا مع أولي جونار سولشاير بشكل دائم في مارس الماضي.

وقال كاراجر في تصريحات تلفزيونية: "ليس هناك شك أن بوتشيتينو، كان الرجل المنشود في مانشستر قبل أن يحصل سولشاير على وظيفته".

وواصل: "إدارة مانشستر لن تتعاقد معه في الوقت الحالي، ولكن إن استمر حال الفريق هكذا ولم يتواصلوا مع بوتشيتينو فإنهم سيكونون يؤدون عملهم بطريقة خاطئة".

وتابع: "يجب على إدارة الفريق الدفع لتدعيم صفوف الفريق، لرؤية ثمار هذا التدعيم في أقرب فرصة".

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وتعادل مانشستر يونايتد بالأمس أمام شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر، في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز الخامس.