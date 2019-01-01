كابيلو يوجه رسالة للاعبي يوفنتوس: كفاكم سقوطاً لسنا في إيطاليا

حكم الفيديو لعب دوراً كبيراً في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد فابيو كابيلو، مدرب يوفنتوس السابق، أداء لاعبي الفريق ومحاولتهم التحايل على الحكم في أكثر من لقطة بمباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.

وفاز أتلتيكو بهدفين نظيفين مساء الأربعاء في مباراة سيطر عليها الجدل التحكيمي بعد لجوء الحكم لتقنية حكم الفيديو لإلغاء هدف لأصحاب الأرض وعدة لقطات أخرى.

وقال كابيلو في تحليله للمباراة مع "سكاي": :لم يعجبني يوفنتوس، لعبوا لتتضيع الوقت، ليس يوفنتوس المعتاد في دوري الأبطال، نعرف جيداً قوة أتلتيكو بالمقابل".

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هكذا اعتدتم رؤيته 🦓⚫️⚪️

لكن معذرة هناك اختلاف طفيف طرأ عليه الليلة 😅 pic.twitter.com/1Zw1K4heK3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

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وواصل: "هناك شيء يجب قوله، مع كل لمسة يسقط مدافعي يوفنتوس أرضاً، نحن لسنا في إيطاليا هنا، هناك نحن معتادون أن أقل لمسة وسيصفر لك الحكم مخالفة".

وأكمل المدرب المخضرم: "هذه المرة الحكم والفيديو رأوا بونوتشي وما فعل عندما سقط ونهض ونظر، برأيي لا يوجد مخالفة في كرة الهدف".

وسيحتاج يوفنتوس للانتصار بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع من أجل العبور لدور الربع النهائي وتجنب الخروج المبكر.