كابيلو يحذر روما: لا تقللوا من بورتو

المدرب الإيطالي المخضرم ينصح الذئاب باحترام الخصم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حذر فابيو كابيلو المدرب الإيطالي المخضرم فريق روما من الاستهانة بخصمه البرتغالي بورتو في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كابيلو في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"أرشح روما للتأهل، ولكن بورتو يسير بشكل جيد في الدوري". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وأضاف:"أيضاً لديهم لاعبين مثيرين للاهتمام مثل لاعب الوسط (موسى) ماريجا".

وأوضح:"إنهم يلعبون بشكل جيد ولديهم 8 برازيليين في القائمة، لذلك على روما الحذر".

وكان بورتو قد تأهل متصدراً لمجموعته قبل شالكه الذي يواجه مانشستر سيتي، فيما حل روما وصيفاً لريال مدريد الذي يلاقي أياكس.

يذكر أن بورتو قد فاز بـ11 مباراة من أصل 13 هذا الموسم في الدوري البرتغالي، كما لم يفقد سوى نقطتين في مجموعته بدوري الأبطال.