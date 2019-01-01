كابيلو: الكالتشيو لم يُحسم بعد

المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو لا يرى أن يوفنتوس قد حسم السكوديتو بعد

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو الأقاويل التي تؤشر إلى أن يوفنتوس قد حسم السكوديتو مع انتصاف الموسم.

ويتصدر يوفنتوس حاليًا جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 53 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي، بينما يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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ومع ذلك يرفض كابيلو استسلام منافسين يوفنتوس نابولي وانتر ميلان، رغم فارق النقاط الكبير بعد مرور 19 جولة.

وقال كابيلو الذي سبق له تدريب فرق ميلان وروما ويوفنتوس: "لا أتفق مع من يقول إن يوفنتوس قد حسم لقب السكوديتو، على الفرق التي تطارد يوفنتوس ألا تستسلم، سواء كان نابولي أو غيره، صحيح أن يوفنتوس فاز باللقب في آخر سبع سنوات، ولكن الصراع على اللقب هذه السنة لم ينته بعد".

يذكر أن فابيو كابيلو كان قد سبق له أيضًا تدريب ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي ومنتخب روسيا.