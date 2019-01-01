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كابيلو يوضح الفارق بين الأرجنتين مع مارادونا وميسي

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Getty Images
المقارنات بين نجمي التانجو لا تتوقف
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أدلى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو برأيه في المقارنات بين المنتخب الأرجنتيني في عهده الحالي بقيادة ليونيل ميسي، وسابقاً مع الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وعادت المقارنات بين نجمي التانجو للواجهة في أعقاب خسارة الأرجنتين باللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا على يد كولومبيا.

وقال كابيلو مع "ماركا": "الجميع يتحدث، ولكن برأيي مارادونا حظى بمنتخب أرجنتيني ذو جودة أعلى بكثير ممن يلعبون مع ميسي".

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وأكمل: "ميسي لعب معه لاعبين جيدين في الأمام، ولكن في الوسط والدفاع لا يوجد اسماء مميزة، هذه مشكلة مهمة، ميسي لاعب خارق".

وواصل: "ميسي يعيش ويفكر فقط في اللعب، وليس في البيزنس مثل نيمار مثلاً، وهذا أمر آخر هام".

وتلعب الأرجنتين فجر الخميس بقيادة ميسي ثاني اللقاءات في كوبا أمريكا أمام منتخب الباراجواي.

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