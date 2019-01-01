فان دير سار يطالب بالاستثمار في الشباب وكابيللو: كرة القدم تطورت

تعرف على تصريحات فان دير سار وكابيللو وسوريانو في مؤتمر دبي

تحدث فابيو كابيللو وإدوين فان دي سار وفيران سوريانو حول التطور الحاصل في كرة القدم والتعامل مع المدربين وسوق الانتقالات وسبب صعود الكرة الإنجليزية.

الكرة الإنجليزية سيطرت على البطولات القارية في 2019 بوصول تشيلسي وأرسنال لنهائي الدوري الأوروبي وتوتنهام وليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا كما حقق الريدز لقب كأس العالم للأندية.

وقال فابيو كابيللو في الجلسة الأولى لمؤتمر دبي حول عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة: "جودة اللعب في الشباب الإنجليزي ملفتة للغاية وتحتاج إلى مدربين يستوعبوا التغييرات التي طرأت على كرة القدم وأسلوب الإدارة خلال آخر 10 سنوات".

وتابع: "ليفربول أكبر نموذج لهذا التغيير، فالآن يحتاج أي لاعب إلى امتلاك السرعة لأجل الوصول لشباك الفريق المنافس لكي يستطيعوا اللعب مع الريدز. يجب على اللاعبين أيضًا فهم هذه التغييرات".

كما أكد كابيللو على تراجع كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة إلا أنّه متفائل بالشباب الجدد وخاصة في خط وسط الأتزوري مشيدًا بالدور الذي يقوم به المدرب مانشيني لإعادة إيطاليا إلى الواجهة.

من جهته، تحدث فان دير سار على أهمية تطوير مهارات اللاعبين الشباب وعدم اللجوء باستمرار إلى سوق الانتقالات بل الاستثمار في المواهب المتاحة.

وواصل: "أحد الفرق الإنجليزية اشترت لاعبًا بـ 39 مليون يورو ولم يقدم الفائدة المتوقعة منه، ولو صرفت نفس المبلغ على تطوير الشباب لربما كان الأمر أكثر فائدة. هناك نقص في المدرب المحلي الإنجليزي أيضًا ولابد من وجود تفاعل بين المدرب المحلي والأجنبي لتطوير الصناعة".

كما طالب بإعادة النظر في مسألة مشاركة الفرق في البطولات الأوروبية وضرورة الاهتمام بأكثر من ركن في صناعة كرة القدم مشيرًا إلى أهمية دعم الدول التي لا تشارك بصورة منتظمة أوروبيًا مثل سويسرا.

أما فيران سوريانو فقد تطرق للحديث عن تطور اختيارات المدربين للاعبين مشيرًا إلى أنّ التركيز الآن على طوال القامة وكل من يستطيع الوصول إلى مرمى المنافس بشكل أسرع.

وأردف: "أعتقد أنّ ضخ الأموال الكثيرة في سوق الانتقالات قد يتوقف في حال وجود جولات ميدانية لمتابعة اللاعبين في الدول والمناطق النائية ومراقبة المواهب الشابة غير المعروفة الذين يلعبون طوال النهار في أزقة المدن والقرى".

واسترسل: "هناك عدد من المدربين قرروا تغيير جلدهم في الفترة الأخيرة، ورأينا مدربًا مشهورًا يقرر العدول عن أفكاره بعد 12 عامًا وهو ما يبرز المرونة في المجال. التغيير المستمر للمدربين ليس الحل للارتقاء بأداء الفرق وهناك مقومات أخرى يجب التركيز عليها".

واختتم: "يجب أن تكون هناك عدالة في التعامل مع المدربين، فكل مدرب يعمل أكثر من 12 ساعة لقيادة فريقه كما أنّ مصيره معلق بالفوز والخسارة وهو ما يجعله تحت ضغط شديد طوال الوقت. أتفهم أن كرة القدم صناعة بمليارات الدولارات ولكن لابد من العدالة بين اللاعبين والمدرب".

جدير بالذكر أنّ دبي تحتضن بطولة جلوب سوكر والمقامة غدًا، الأحد.