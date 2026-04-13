كابوس مطلق: نُقِلَ نجمٌ موهوبٌ من أياكس خارج الملعب بعد إصابة مروّعة

اضطر مايلو فان دير لانس إلى التوقف مبكرًا عن خوض المباراة بين يونغ أياكس وتوب أوس. فقد أُصيب قائد يونغ أياكس في كاحله، وحُمل خارج الملعب على نقالة.

تأخر يونغ أياكس في المباراة بعد 49 دقيقة بهدف سجله ليونيل ميغيل. وعند هذه النتيجة (0-1) وقع سوء الحظ لقلب الدفاع.

نجح فان دير لانس في الدقيقة 69 من المباراة في التصدي لتسديدة سيريني دوكوري. وأثناء ذلك تعرّض المدافع لاحتكاك مزعج من مهاجم توب أوس، فالتوى كاحله بقوة. وبعد علاج استمر لعدة دقائق، نُقل فان دير لانس خارج الملعب على نقالة.

المدافع البالغ من العمر 19 عامًا والمنحدر من دلفت خاض هذا الموسم 24 مباراة في دوري «كيوكن كامبيون ديفيزي»، كما تواجد أكثر من مرة ضمن قائمة الفريق الأول لأياكس.



