كاباييرو: أعرف دوري في تشيلسي وأساهم في تطوير كيبا

الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو يؤكد أنه يلعب دورًا كبيرًا في تطوير زميله الإسباني كيبا الحارس الأساسي لفريق تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو لاعب تشيلسي على سعادته بالاستمرار مع البلوز لموسمًا إضافيًا في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لتشيلسي وأكد خلالها أنه يعرف دوره جيدًا ويسعى لمساعدة الجميع.

هذه هي خطة ساري مع تشيلسي بعد نهائي الدوري الأوروبي 👀👇 pic.twitter.com/cde9XvK7sL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال كاباييرو: "أعرف دوري في تشيلسي جيدًا، أنا الحارس الثاني وأسعى دومًا لخلق أجواءً إيجابية في التدريبات ومساعدة كيبا على التحسين من مستواه، فهو يلعب كل مباراة".

وأضاف: "أنا أيضًا اريد اللعب في بعض المباريات، لذلك أعمل على نفسي بشكل قوي حتى أكون جاهزًا عندما يأتي الوقت، لكن الأمور في الدوري الإنجليزي معقدة".

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وأكمل: "أعقتد أن البداية الجيدة لكيبا هنا تثبت ما أقوله، لقد أظهر مستويات طيبة في منافستنا خلال الموسم، وطريقة تأقلمه كانت مذهلة".

جدير بالذكر أن كاباييرو كان قد مدد تعاقده مع تشيلسي مساء الأمس لمدة موسمًا إضافيًا بعد أن كان عقده في طريقه للنهاية".