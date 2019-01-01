كؤوس بطولات مانشستر سيتي في ضيافة "ريكسونا" في "الإمارات"

مانشستر سيتي يحتفل بإنجازاته في الموسم الماضي مع جماهيره الواسعة في الإمارات

واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جولته في الإمارات لاستعراض مجموعة الكؤوس والإنجازات التي حققها في الموسم الرياضي المنصرم.

حيث استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الجولة العالمية لكؤوس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي احتفالاً بالرقم القياسي والإنجازات البارزة التي حققها نادي مانشستر سيتي خلال موسم 2018 - 2019.

وجرى عرض 6 كؤوس حققتها النادي ضمن فئتي الرجال والسيدات الموسم الماضي، وكان بصحبة الكؤوس النجم ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق والذي كان قد أعلن اعتزاله مؤخراً.

وكان السيتي قد حصد عدداً من البطولات مؤخراً بما في ذلك بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الإنجليزي دوري السيدات، وكأس كارباو، والكأس القاري للسيدات.

🔹مانشستر سيتي حصد الأخضر واليابس الموسم الماضي، وجاء لأبوظبي من أجل مشاركة الفرحة مع جماهيره.😍 pic.twitter.com/NlHPlLapzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وكان الحدث الأبرز هو وجود لاعب السيتي المعتزل حديثا ميكا ريتشاردز الذي عبر عن سعادته الكبيرة بوجوده في الإمارات ، مؤكدا أنه عندما يأتي إلى أبوظبي يشعر وكأنه في مانشستر حيث يحظى الفريق بجماهيرية عريضة هنا.

وتحدثت ميكا ريتشاردز الذي حمل قميص السيتي ما بين 2005 و2014 وتُوج بلقب البريميرليج سنة 2012 عن الشراكة بين السيتي وريكسونا قائلًا "هذه الشراكة تعمل بشكل ممتاز، حيث أن الطرفين معًا يعملان على تمكين الجماهير من التقرب أكثر من إنجازات النادي. ريكسونا نجحت في جمعنا بكل هؤلاء الجماهير الرائعين في الإمارات الذين لم يحصلوا على فرصة الذهاب لمانشستر، وذلك عبر المنصة التي أنشأتها خصيصًا من أجلهم. أتمنى أن تكون الجماهير قد استمتعت بالحدث"

وصاحب هذه الجولة العديد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية لجمهور السيتي خلال حضورهم في "مول أبوظبي" حيث قامت "ريكسونا" بعمل تجربة استثنائية مؤثرة للمشجعين قدمت من خلالها نموذجًا لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد، حيث تمنح المشجعين الذين لم يحصلوا على فرصة لزيارة مانشستر، الفرصة للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة في أيام المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي.

كما شملت الجولة بعض الألعاب الترفيهية الخاصة بالجماهير "play and win” قدمت الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الردادات والبخاخات الخاصة بمزيل العرق من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز لعشاق السيتي في الإمارات.

وحرص العديد من الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس الست حيث اعتبروها لحظة تاريخية مع فريقهم المفضل.