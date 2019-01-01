كأس نجوم قطر – هزيمة قاسية للسد وقطر يُسقط الدحيل

نهاية مباريات الجولة الثالثة من كأس نجوم قطر وسقوط السد والدحيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس نجوم قطر، لتشهد سقوط القطبين الدحيل والسد، في فخ الهزيمة أمام كلاً من قطر والأهلي على الترتيب.

وتعادل الخور مع الريان بهدفين لكل فريق، لحساب مباريات المجموعة الثانية، ولحساب نفس المجموعة حقق الشحانية فوزاً هاماً على حساب السيلية بهدف نظيف.

وفي مفاجأة غير متوقعة ضمن مباريات المجموعة الثانية أيضاً، خسر السد بثلاثية نظيفة من الأهلي.

وبتلك النتائج يتجمد رصيد السيلية عند نقطة وحيدة في المركز الأخير، ويحتل الشحانية المركز الرابع بثلاث نقاط، ويتصدر الريان المجموعة بسبع نقاط، بينما يحتل السد المركز قبل الأخير بنقطتين، والأهلي في الوصافة بست نقاط.

ولحساب مباريات المجموعة الاولي، واصل قطر العروض المميزة في البطولة، وتمكن من إسقاط الدحيل بهدفين لهدف.

ارتفع رصيد قطر إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد الدحيل عند النقطة الرابعة في المركز الثالث،