كأس ملك إسبانيا | كلاسيكو يتكرر في نصف النهائي

تعرف على مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مواجهة بين برشلونة وريال مدريد.

كما يلعب فريق ضد فريق ريال بيتس في مواجهة فالنسيا.

وتقام مباريات الذهاب يوم 6 فبراير المقبل بينما الإياب يكون يوم 27 فبراير أي الفارق 20 يومًا كاملًا.

مباراة الذهاب سوف تُلعب في "كامب نو" بينما يكون الإياب بملعب "سانتياجو برنابيو".

وسوف يلتقي ريال مدريد وبرشلونة مرتين خلال 4 ايام فقط إذ ينطلق كلاسيكو إياب كأس الملك يوم 27 فبراير ثم مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني في 2 مارس.

النادي الكتالوني تأهل لنصف النهائي بعد إقصاء إشبيلية بنتيجة 6-3 مجموع المباراتين، بينما وصل الملكي للدور ذاته على حساب جيرونا بنتيجة 7-3 مجموع المواجهتين.

إسبانيول خرج أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-2 في المجموع وكذلك تفوق فالنسيا 3-2 على خيتافي.

2️⃣ ¡¡¡HAY CLÁ-SI-CO EN LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY!!!



🆚 El @FCBarcelona_es jugará ante el @realmadrid por una plaza en la final.



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برشلونة حقق بطولة كأس الملك آخر 4 سنوات متتالية كما لم يغب عن نصف النهائي منذ موسم 2009-2010.

وكان آخر إقصاء للبلوجرانا من الكأس على يد ريال مدريد في موسم 2012-2013 بنصف النهائي، بينما لم يصل الملكي لهذا الدور منذ موسم 2013-2014.

جدير بالذكر أنّ سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، لم يرفع كأس ملك إسبانيا ولا مرة منذ أن حمل الشارة.