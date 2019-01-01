كأس ملك إسبانيا| سانابريا يقتنص التعادل لبيتيس ذهاباً
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تعادل ريال بيتيس مع مضيفه إسبانيول بهدف لمثله في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
تقدم بورخا إجلسياس لإسبانيول في الدقيقة 27 بعد تمريرة حاسمة من بابلو بياتي، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف.
وفي الدقيقة 81 نجح أنتونيو سانابريا في إدراك التعادل، بعد تلقيه تمريرة سيرجي ليون.
بذلك يحتاج بيتيس للخروج من الإياب على ملعبه بتعادل سلبي، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة.
يأتي ذلك بعد فوز إشبيلية على برشلونة ذهاباً 2-0، وفوز خيتافي على فالنسيا 1-0، فيما يبقى لقاء ريال مدريد وجيرونا.