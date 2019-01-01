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كأس الملك الاسباني

كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يضرب جيرونا برباعية في الذهاب

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نتيجة جيدة للملكي ذهاباً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

تقدم أنتوني لوزانو لجيرونا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة حاسمة من راؤول جارسيا.

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وفي الدقيقة 18 تعادل لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من ألفارو أودريوزولا، وفي الدقيقة 42 تقدم سيرجيو راموس من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح الملكي.

وفي الدقيقة 66 نجح أليكس جرانيل في استعادة التعادل من ركلة جزاء، إلا أن راموس عاد مجدداً بعد تمريرة من مارسيلو ليسجل الثالث في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 80 تلقى كريم بنزيما تمريرة فينيسيوس جونيور ليسجل رابع الأهداف، ويمنح الميرينجي نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب.

في الدور ذاته تعادل إسبانيول مع ريال بيتيس 1-1، فيما فاز إشبيلية على برشلونة أمس 2-0 وفاز خيتافي على فالنسيا بهدف نظيف.

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