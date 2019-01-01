كأس مصر | وادي دجلة ومصر المقاصة يحجزان مقعديهما في دور الـ16

الفريقان تفاديا المفاجآت

نجح فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة في تفادي مفاجآت الكأس وحجزا مقعديهما في دور الـ16 من كأس مصر بتخطي فريقي بيلا وفاركو على الترتيب اليوم الإثنين.

وافتتحت اليوم مباريات دور الـ32 من كأس مصر بمباراتين، وستتواصل المباريات حتى الثامن من ديسمبر القادم.

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المباراة الأولى شهدت انتصار وادي دجلة على بيلا في استاد بتروسبورت بأربعة أهداف دون رد أحرزها محمد رضا بوبو ورفيق كابو وعبد الكبير الوادي وعمرو محمد ليضمن لفريق المهندس ماجد سامي مكانًا في ثمن النهائي.

اللقاء الثاني اليوم أقيم على استاد السلام وخلاله انتصر مصر المقاصة على فاركو بهدفين دون رد أحرزهما عمرو مرعي ومحمد مسعد خلال الشوط الأول من المباراة.

ويشهد يوم غدٍ الثلاثاء إقامة مباراتين، حيث يلتقي نادي مصر مع الجونة ومن ثم عند السابعة والنصر يلعب الأهلي مع بني سويف في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الزمالك مع الشرقية على استاد القاهرة الدولي أيضًا يوم الأربعاء، وقبله يلعب المقاولون العرب أمام الجزيرة مطروح.

وستكون تلك المباراة هي الأولى للزمالك بعد إقالة مدربه الصربي ميتشو إثر النتائج السيئة للفريق خاصة الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري وأمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.