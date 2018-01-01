النتائج المباشرة
كأس مصر

كأس مصر - بتروجيت يقصي الجزيرة ويصعد لربع النهائي

التعليقات()
ديربي بترولي بين بتروجيت وإنبي في ربع النهائي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خطف بتروجيت بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس مصر، بعدما تغلب على جزيرة مطروح بركلات الترجيح، في دور الـ16، على استاد الإسماعيلية.

الفريق البترولي تقدم أولًا في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بأقدام أحمد رؤوف من تسديدة رائعة.

وأدرك الجزيرة التعادل سريعًا بعد هدف بتروجيت بست دقائق، من رأسية قوية لأحمد  رفعت.

الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان فشل بهما لاعبو الفريقين من ترجيح كفة أحدهما، ليلجأ إلى ركلات الترجيح.

وأهلت ضربات الترجيح بتروجيت إلى دور ربع النهائي، ليواجه إنبي في التاسع من يناير المقبل.

الموضوع التالي:
زولا يعترف باهتمام تشيلسي بهداف بورنموث
الموضوع التالي:
ما هو النطق الصحيح لاسم دي ليخت؟ هدف برشلونة ويوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية
الموضوع التالي:
رئيس الوحدة: تحليل ميدو للدوري السعودي سيساعده كثيرًا
الموضوع التالي:
الهلال يستعيد ياسر الشهراني قبل مواجهة الأهلي
الموضوع التالي:
العين الإماراتي يكتب التاريخ ويتأهل لنهائي المونديال
إغلاق