كأس مصر .. الأهلي يفوز بصعوبة على النصر والزمالك يطيح بحرس الحدود

الأهلي والزمالك يصعدان في كأس مصر

نجح الثنائي الأهلي والزمالك في المرور من دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في المباريات التي أقيمت اليوم الأربعاء، وأطاح القطبين بكلًا من النصر وحرس الحدود على التوالي.

الأهلي حقق فوزًا متأخرًا على النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الإسكندرية" طبقًا لقرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات على أرض محايدة.

اقرأ أيضًا | الوحدة يخسر من بيرسبوليس والريان يتعادل مع جوا بدوري أبطال آسيا

في الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في النصف الأول من اللقاء، بعد كم كبير من الفرص الضائعة من لاعبي المارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من التعادل في الدقيقة 54 باستغلال كرة عرضية عن طريق أحمد الصعيدي، ولكن جاءت تغييرات موسيماني بهدف الفوز لصالح الأهلي.

أحرز والتر بواليا مهاجم الأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى النصر لينتهي اللقاء بصعود المارد الأحمر.

وفي المباراة الثانية، تفاجئ الزمالك بهدف سريع من حرس الحدود في الدقيقة 9 عن طريق حسن يوسف، ولكن في الدقيقة 19 تمكن يوسف أوباما من معادلة الكفة للأبيض من ضربة حرة مباشرة بعد طرد لاعب حرس الحدود.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تمكن محمود علاء مدافع الفريق من إحراز هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقيتين 51 و68 من عمر المباراة.

وبذلك يواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن دور الـ16 والزمالك أمام الإسماعيلي، بمنافسات بطولة كأس مصر.