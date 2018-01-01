كأس كاراباو| مانشستر سيتي يقصي ليستر بركلات الترجيح

دي بروين يعود ويسجل هدف السيتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ضمن منافسات ربع نهائي كأس كاراباو.

بدأ ليستر بتشكيل مكون من: وارد - سيمبسون - سويونكو - ماجواير - فوكس - غزال - شودوري - إيبورا - نديدي - جراي - إهياناتشو. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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فيما دفع مانشستر سيتي بكل من: موريتش - ووكر - جارسيا - أوتامندي - زينشنكو - ستونز - دي بروين - فودين - محرز - أجويرو - دياز

تقدم كيفن دي بروين الدقيقة 14 بعد عودته من الإصابة الثانية هذا الموسم، وذلك بتمريرة حاسمة من نيكولاس أوتامندي.

وفي الدقيقة 47 كاد سيرجيو أجويرو أن يضيف الثاني إلى أن داني وارد نجح في التصدي لكرته.

وفي الدقيقة 53 أجرى ليستر التبديل الأول بنزول جيمس ماديسون بدلاً من رشيد غزال، تلاه مارك ألبرايتون بدلاً من إيبورا في الدقيقة 61.

على الناحية الأخرى بدأ بيب جوارديولا مدرب سيتي تبديلاته في الدقيقة 66 بنزول رحيم سترلينج بدلاً من براهيم دياز.

وفي الدقيقة 67 كاد الجزائري رياض محرز أن يسجل إلا أنها مرت بجوار القائم، ليأتي التبديل الثاني لسيتي في الدقيقة 71 بنزول إلكاي جوندوجان بدلاً من دي بروين.

على الجانب الآخر أتى هدف التعادل في الدقيقة 73 بتوقيع مارك ألبرايتون بتسديدة من لمسة واحدة، قبل 3 دقائق من آخر تبديلات سيتي بنزول جابرييل جيسوس بدلاً من أجويرو، على الناحية الأخرى حل ريكاردو بيريرا بدلاً من كيليتشي إهياناتشو في الدقيقة 81.

استمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي لينتقل الطرفان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل هاري ماجواير الأولى لصالح ليستر فرد جوندوجان بتسجيل ركلته، ولكن بدأ الإهدار بإضاعة كريستيان فوكس لركلته فوق العارضة، وهو ما رد عليه رحيم سترلينج بتكرار الأمر ذاته.

أهدر جيمس ماديسون الركلة الثانية من أصل 3 بتصدي الحارس موريتش، ليسجل جابرييل جيسوس تلك المرة، ويضيع كاجلار سويونكو مجدداً، قبل أن يسجل ألوكساندر زينشنكو الركلة الحاسمة لمانشستر سيتي.

في سياق متصل تغلب برتون على مضيفه ميدلسبره بهدف نظيف سجله جيك هيسكيث في الدقيقة 48، ليلحق بمانشستر سيتي في نصف النهائي، بانتظار الفائزين من مواجهتي آرسنال وتوتنهام من جانب وتشيلسي وبورنموث من الجانب الآخر.