كأس كاراباو | عبور سهل لتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد يتأهل بأعجوبة

البلوز والريدز ينضمون للكبار في دور الـ16

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح فريق ليفربول في عبور الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو كب"، بعد التغلب على ميلتون كينز دونز بهدفين نظيفين.

المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب ميلتون، وسط اعتماد من المدرب يورجن كلوب على العديد من العناصر الشابة.

ليفربول انتظر حتى الدقيقة 41 من زمن اللقاء لهز شباك أصحاب الأرض، بعد تسجيل جيمس ميلنر الهدف الأول للريدز.

الدقيقة 69 من زمن اللقاء شهدت تسجيل النجم الشاب جانا هويفر الثاني ليضمن الفوز للضيوف.

وعلى جانب آخر نجح تمكن تشيلسي من تخطي جرمسبي بنتيجة 7/1 على ملعب ستامفورد بريدج.

سباعية البلوز جاءت عن طريق روس باركلي، ميتشي باتشواي هدفين، بيدرو، كورت زوما وريس جيمس وكالوم هودسون أودوي، بينما جاء هدف جرمسبي لماثيو جرين.

الأمور لم تكن سهلة في أولد ترافورد على مانشستر يونايتد، حيث تعادل مع روشديل 1/1 في الوقت الأصلي ليتأهل بركات الترجيح.

الهدف الأول جاء عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، قبل أن يعادل لوك ماثيسون النتيجة قبل النهاية بربع ساعة.

ركلات الترجيح صبت في مصلحة يونايتد حيث سجل الشياطين الحمر جميع ركلاتهم، مقابل إهدار روشديل لركلة كانت سبباً في وداعه للبطولة.

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وبهذه النتائج يتأهل من الكبار كل من أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد ليفربول لتشيلسي لدور الـ16، بينما يودع توتنهام المسابقة بشكل مبكر بعد خسارته أمس بركلات الجزاء من كولشيستر.