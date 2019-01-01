كأس كاراباو | أستون فيلا ينتصر بمشاركة المحمدي.. سقوط مفاجئ لكريستال بالاس

نتائج الدور التمهيدي لكأس الرابطة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق أستون فيلا مضيفه كرو ألكساندرا بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

سجل للفيلانز كونسا في الدقيقة 4، وهوريهان في الدقيقتين 24 و45+3، ودافيز في الدقيقة 69، وجوليبرت في الدقيقة 76، وأخيراً جريليش في الدقيقة 87، فيما سجل وينتل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد المحمدي بصفة أساسية، فيما خرج مواطنه محمود حسن تريزيجيه من القائمة.

في الإطار ذاته تغلب برايتون على بيرستول روفرز 2-1، وفاز برتون على موركامبي 4-0، فيما فاز لوتون على كارديف 3-0، وفاز كرولي على نورويتش 1-0.

على الناحية الأخرى فجر كولشستر مفاجأة بهذا الدور وأقصى كريستال بالاس بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، فيما تغلب ستوك على ليدز بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2، كما فاز وست هام يونايتد على نيوبروت 2-0.

أيضاً تغلب نوتنجهام على ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أوكسفورد يونايتد على ميلوول بركلات الترجيح، بينما فاز ريدينج على بلايموث 4-2، وفاز بريستون على هال سيتي بركلات الترجيح.

أخيراً فاز روتشديل على كارليسلي 2-1، وفاز شيفيلد يونايتد على بلاكبرن 2-1، وفاز إم كي دونز على ساوث إند 4-1، بينما أمن واتفورد عبوره بالفوز على كوفنتري 3-0.