كأس قطر | فيديو .. الدحيل والريان إلى نصف النهائي

الثنائي سيجتمع في 15 من مارس الجاري

حُسم مقعدان من مقاعد نصف نهائي كأس قطر رسميًا، اليوم الثلاثاء، بتأهل الدحيل والريان على حساب الشمال والخريطيات.

الدحيل حقق الفوز أمام الشمال، بثنائية نظيفةن على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

الثنائية سجلها ميكائيل أولونجا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف عبد الله الأحرق الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز الريان أمام الخريطيات بثنائية نظيفة، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

قبل نهاية الشوط الأول بثواني، أحرز يوهان بولي الهدف الأول، وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني.

يذكر أنه من المقرر أن يُحسم الطرفان الآخران لنصف النهائي، غدًا، عندما يلتقي الغرافة بالسد، والسيلية بالعربي.

ومن المقرر أن يلتقي الدحيل بالريان في نصف النهائي في 15 من مارس الجاري.