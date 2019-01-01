كأس قطر | فيديو - الدحيل يتأهل إلى نصف النهائي بخماسية في الخور

الدحيل يضرب موعدًا مع قطر في نصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الدحيل فوزًا كبيرًا أمام الخور، بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد عبد الله بن خليفة، في ربع نهائي كأس نجوم قطر.

فهد وعد افتتح التسجيل أولًا للدحيل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد خطأ فادح من حارس الخور، ثم استقبل وعد عرضية أسكنها في الشباك الخالية.

ومن تسديدة رائعة على يمين حارس المرمى، أدرك سعيد محمد التعادل للخور في الدقيقة 32.

حارس الخور واصل أخطائه في شوط اللقاء الثاني، واستغل ناصر اليزيدي تشتيت خاطئ منه للكرة في الدقيقة 56، ليردها في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لفريقه، وبعدها بأربع دقائق أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث للدحيل.

وفي الدقيقة 72، أحرز يوسف العربي الهدف الرابع للدحيل وسط تمركز دفاعي خاطئ من لاعبي الخور، قبل أن يختتم اليزيدي التهديف في المباراة بهدفه الثالث "هاتريك" وهدف الدحيل الخامس في الدقيقة 90.

الفوز أهل الدحيل لدور نصف النهائي، ليواجه قطر، الذي أقصى السد بهزيمته بثنائية نظيفة، اليوم السبت.