كأس قطر | فيديو - الدحيل يتأهل إلى نصف النهائي بخماسية في الخور
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حقق الدحيل فوزًا كبيرًا أمام الخور، بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد عبد الله بن خليفة، في ربع نهائي كأس نجوم قطر.
فهد وعد افتتح التسجيل أولًا للدحيل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد خطأ فادح من حارس الخور، ثم استقبل وعد عرضية أسكنها في الشباك الخالية.
ومن تسديدة رائعة على يمين حارس المرمى، أدرك سعيد محمد التعادل للخور في الدقيقة 32.
فيديو : هدف التعادل #الخور 1 - 1 #الدحيل #كأس_QSL pic.twitter.com/Ih1hYjK9Gc — قنوات الكاس (@alkasschannel) ١٩ يناير ٢٠١٩
حارس الخور واصل أخطائه في شوط اللقاء الثاني، واستغل ناصر اليزيدي تشتيت خاطئ منه للكرة في الدقيقة 56، ليردها في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لفريقه، وبعدها بأربع دقائق أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث للدحيل.
وفي الدقيقة 72، أحرز يوسف العربي الهدف الرابع للدحيل وسط تمركز دفاعي خاطئ من لاعبي الخور، قبل أن يختتم اليزيدي التهديف في المباراة بهدفه الثالث "هاتريك" وهدف الدحيل الخامس في الدقيقة 90.
فيديو : هدف #الدحيل 4 - 1 #الخور #كأس_QSL pic.twitter.com/MUKnKjbAeu — قنوات الكاس (@alkasschannel) ١٩ يناير ٢٠١٩
الفوز أهل الدحيل لدور نصف النهائي، ليواجه قطر، الذي أقصى السد بهزيمته بثنائية نظيفة، اليوم السبت.
حوار جميل يا ربّااااااااااااااه 😅
🗣 المعلق الرياضي الكبير @farisf9 يتحدث لـ @MagedGazr مراسل @GoalAr عن #كأس_آسيا2019
رأيه في البطولة والتنظيم
تقييمه لـ فكرة زيادة عدد المنتخبات لـ 24 منتخبًا
وتمنياته للأبيض الإماراتي#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يناير ٢٠١٩