كأس قطر | في غياب الدوليين - السد يودع بالهزيمة أمام قطر بثنائية

الملك يتأهل إلى دور قبل النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقصي فريق قطر، السد من كأس نجوم قطر، بالفوز أمام بثنائية نظيفة، على استاد سحيم بن محمد، ضمن دور ربع النهائي.

الملك افتتح التسجيل مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، عن طريق علي سعيد المهندي.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز اللاعب نفسه من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

السد أتيحت له بعض الفرص الخطيرة في اللقاء، لكن فشل لاعبه في إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة وترجمتها إلى أهداف، ليودعون البطولة في ظل غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا الإمارات 2019.

انتهت المباراة بفوز الملك على السد بنتيجة 2/0 احرز هدفي الملك اللاعب رقم 70 علي سعيد المهندي الهدف الاول في الدقيقة 6 والهدف الثاني في الدقيقة 58 ضمن الدور ربع النهائي من بطولة #كأس_QSL #نادي_قطر 2 #نادي_السد 0 #شجع_الملك pic.twitter.com/9gTyD1njAl — Qatar Sports Club (@QatarSportClub) ١٩ يناير ٢٠١٩

الفوز منح قطر بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، رفقة الخريطيات والغرافة، اللذين تأهلا بالأمس.