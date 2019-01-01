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قطر - كأس النجوم

كأس قطر | في غياب الدوليين - السد يودع بالهزيمة أمام قطر بثنائية

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الملك يتأهل إلى دور قبل النهائي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أقصي فريق قطر، السد من كأس نجوم قطر، بالفوز أمام بثنائية نظيفة، على استاد سحيم بن محمد، ضمن دور ربع النهائي.

الملك افتتح التسجيل مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، عن طريق علي سعيد المهندي.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز اللاعب نفسه من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

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السد أتيحت له بعض الفرص الخطيرة في اللقاء، لكن فشل لاعبه في إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة وترجمتها إلى أهداف، ليودعون البطولة في ظل غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا الإمارات 2019.

الفوز منح قطر بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، رفقة الخريطيات والغرافة، اللذين تأهلا بالأمس.

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