كأس قطر - الخريطيات يقصي الغرافة ويتأهل للنهائي

الخريطيات يصل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2012

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح الخريطيات في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس نجوم قطر بالفوز أمام الغرافة برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد عبد الله بن خليفة.

الخريطيات تقدم أولًا في الدقيقة 17 من ضربة جزاء سددها لازار بنجاح في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، أدرك عمرو سراج التعادل للغرافة، ليخرج الشوط بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لازار أعاد التقدم مجددًا لفريقه في الدقيقة 72 مسجلًا الهدف الثاني للخريطيات، قبل أن يضيف زميله محمد رزاق الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 89، اختتم محمد رزاق التهديف للخريطيات بالهدف الرابع، ليؤمن تأهل فريقه لنهائي الكأس.

ومن المنتظر أن يلاقي الخريطيات الفائز من مواجهة الدحيل وقطر، المقرر إقامتها اليوم في تمام السابعة والنصف بتوقيت قطر، على استاد عبد الله بن خليفة.