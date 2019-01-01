النصر يُوافق على شروط "عفيف" وينقل مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين للرياض

توصلت إدارة النصر لاتفاق مع نظيرتها في عفيف على نقل المباراة بينهما في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين للرياض

نجحت إدارة النصر في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في عفيف حول نقل مواجهة الفريقين في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين للرياض بدلًا من الدوادمي.

وسيلعب الفريقان المباراة يوم التاسع من نوفمبر القادم، وقد وافق النصر على كامل شروط عفيف لنقل اللقاء للعاصمة السعودية.

فيديو | حمدالله جاهز لديربي الرياض بين الهلال والنصر

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن شروط عفيف للموافقة على تلك الخطوة تمثلت في تكفل النصر بمصاريف سفر وإقامة الفريق في الرياض لمدة 24 ساعة، بجانب حصول النادي على عائد بيع تذاكر المباراة بالكامل وليس مناصفة كما تنص لائحة البطولة.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض مساء غدٍ الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد استعاد الفريق أمس مهاجمه وهدافه عبد الرزاق حمدالله وأصبح جاهزًا لخوض اللقاء.