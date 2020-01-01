اتحاد الكرة يُحدد موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سعودية كشفت عن الموعد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن تحديد اتحاد كرة القدم السعودي موعد لعب مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020.

وأفادت الرياضية أن اتحاد الكرة حدد يوم 27 أكتوبر القادم موعدًا لنصف النهائي، أي بعد 8 أيام من انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي رأت أن يُلعب نصف نهائي الكأس بعد جولتين من الدوري السعودي موسم 2020-2021.

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وسيجمع نصف النهائي الأول فريقي الهلال وأبها فيما سيجمع الثاني بين النصر والأهلي في قمة من العيار الثقيل.

وكان من المفترض أن تُلعب مباريات المربع الذهبي من كأس الملك في مارس الماضي لكن تم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، وفيما كان متوقعًا أن تُلعب عقب نهاية الدوري السعودي هذا الموسم في سبتمبر القادم، إلا أن استكمال مباريات دوري أبطال آسيا في نفس التوقيت حال دون ذلك.