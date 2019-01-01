كأس تركيا | بمشاركة بلهندة وهدف فيغولي - جلطة سراي يهزم هاتاي سبور

الثنائي لم يشاركا أساسيان في اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شارك الثنائي المغربي يونس بلهندة والجزائري سفيان فيغولي في فوز فريقهما جلطة سراي أمام هاتاي سبور، بذهاب دور ربع نهائي كأس تركيا.

جلطة سراي تقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عن طريق كريستيان لوينداما.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، تعرض عمر أليجي؛ لاعب هاتاي سبور للطرد المباشر، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بلهندة شارك مع بداية الشوط الثاني بدلًا من دونك، بينما دخل فيغولي بديلًا في الدقيقة 84 بدلًا من سينان.

ونجح البديل فيغولي في إحراز الهدف الثاني لجلطة سراي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليواصل التهديف للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل في المباراة الأخيرة بالدوري أمام ألانيا سبور.

GOL!



⏱ 90' Feghouli!



Galatasaray 2-0 Hatayspor #GSvHTY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) ٦ فبراير ٢٠١٩

الفوز جعل رفاق بلهندة وفيغولي يضعوا قدمًا في نصف النهائي، قبل خوض لقاء الإياب في 26 من الشهر الجاري.