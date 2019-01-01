كأس الملك - الوحدة والمجزل وأبها والجبل والروضة إلى دور الـ32

ثمانية فرق حجزت مقاعدها حتى الآن في دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين

حسمت خمسة فريق اليوم الثلاثاء، تأهلها إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين؛ هي الوحدة والمجزل وأبها والجبل والروضة.

المباراة الأولى، جمعت الوحدة بالشرق، على ملعب نادي الشعلة، وفاز بها العنابي بثنائية مقابل هدف وحيد.

العنابي سجل هدفه الأول في الدقيقة 78 عن طريق كريج جودوين، ثم تعادل أصحاب الأرض قبل النهاية بأربع دقائق بهدف أحمد بوسعيد.

وفي الدقيقة 90+3، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الوحدة، سجلها يوسف نياكات بنجاح.

وفي المباراة الثانية، هزم المجزل، طويق بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

طويق تقدم أولًا في الدقيقة السابعة عن طريق محمد الموتيري، ثم أحرز أصحاب الأرض ثلاثية بأهداف أسامة الزبيدي وثامر وهيب العلي "هدفين"، في الدقائق 9 و56 و84.

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أما في المباراة الثالثة، انتصر الجبل أمام الأنوار بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

الجبل أحرز هدفه الأول عن طريق إبراهيم الدندن، ثم تعادل الأنوار في الدقيقة 87 بهدف زيد العثمان، وفي الوقت الإضافي خطف خالد الدوسري الفوز لأصحاب الأرض.

بينما في المباراة الرابعة، أقصى الروضة، القادسية بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

القادسية أهدر ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، نفذها نايف العزيز، ثم تقدم الروضة بهدف زياد الجمال في الدقيقة 14.

أصحاب الأرض تحصلوا على ضربة جزاء أخرى، سددها إبراهيم فهد هذه المرة بنجاح، لكن خطف أحمد سعيد هدف الفوز للروضة قبل النهاية بست دقائق.

يذكر أن جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء والجبلين كانوا قد حجزوا مقاعدهم في دور الـ32 كذلك خلال اليومين الماضيين.