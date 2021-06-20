كأس العرب للشباب | مصر والجزائر بالصدارة .. واستعراض قوة الإمارات والمغرب

انطلاق بطولة كأس العرب للشباب

انطلقت بطولة كأس العرب للشباب اليوم الأحد، وذلك بأربعة مواجهات، حيث واجه المنتخب المصري نظيره النيجر، ولعب المغرب أمام طاجيكستان، والإمارات أمام جيبوتي وموريتانيا أمام الجزائر.

وحقق المنتخب المصري الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم منتخب مصر للشباب بهدف في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد بعد تدخل مدافع النيجر مع حارس مرماه بشكل خاطئ، لتدخل الكرة إلى الشباك.

وأضاف يوسف محمد لاعب المنتخب المصري الهدف الثاني للفراعنة بالدقيقة الأخير من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينهي على آمال النيجر نهائيًا.

وحقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

هدف الجزائر الوحيد جاء بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل إطلاق حكم المباراة لصافرة النهاية بلحظات قليلة، ليخطف محاربي الصحراء انتصارًا ثمينًا.

وبذلك يتشارك المنتخب المصري مع نظيره الجزائري في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويأتي بعدهما منتخبي موريتانيا النيجر بلا نقاط.

وحقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على طاجيكستان بسداسية مقابل هدف واحد، في المواجهة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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سجل أهداف المغرب "عمر صادق، محمد رايد (هدفين)، بلال الخنوس وحسن أكبوب وإلياس بوغافر"، بينما سجل هدف المنتخب الطاجيكي الوحيد، اللاعب خوسرو تاهيروف بالدقيقة 66.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حقق الإمارات انتصارًا ضخمًا على نظيره جيبوتي بثمانية أهداف دون رد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب، وذلك في لقاء كان من طرف واحد.

وبذلك يتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويأتي بعده المغرب بنفس الرصيد، ثم طاجيكستان الثالث وجيبوتي الرابع بدون نقاط.