كأس العرب للشباب | فيديو .. مصر إلى نصف النهائي

شباب الفراعنة ضربوا طاجيكستان بثلاثية

نجح المنتخب المصري تحت 20 عامًا في مواصلة منافساته بكأس العرب للشباب، إذ تأهل لدور نصف النهائي، بعدما تغلب على طاجيكستان بثلاثية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي.

أحداث المباراة:

شباب الفراعنة وصلوا لمرمى ضيوفهم في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعدما وصلت تمريرة بينية إلى أحمد شريف داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرةً في المرمى.

وأضاف أحمد حواش الهدف الثاني من رأسية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى، من كرة ثابتة، نفذها ماجد هاني علي، في الدقيقة 36.

ومع مرور دقيقتين من عمر الشوط الثاني، جاء ثالث الأهداف، من رأسية أخرى من يوسف محمد، بعدما استقبل عرضية رائعة من أحمد نادر حواش، الذي راوغ مدافع طاجيكستان بشكل أكثر من رائع.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب المنتخب المصري عبد الرحمن رشدان، الذي سقط في التحام قوي، ليتطلب الأمر نقله إلى المستشفى.

أهداف مباراة مصر 3 - 0 طاجيكستان

بطولة كأس العرب للناشئين#ONTime_Sports pic.twitter.com/DA8ynnvcI5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2021

من سيواجه المنتخب المصري في نصف النهائي؟

بهذا الفوز صعد شباب الفراعنة بقيادة مديرهم الفني محمود جابر إلى نصف النهائي، ليواجهوا الفائز من مواجهة السنغال والسعودية.

مباراة الأخضر وأسود التيرانجا، من المقرر أن تقام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية "القاهرة"، والسادسة بتوقيت السعودية.

ماذا فعل المنتخب المصري في دور المجموعات؟

في المجموعات حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة، إذ حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الأولى متفوقًا على الجزائر (4 نقاط)، النيجر (نقطتين)، وموريتانيا (نقطة واحدة).

وسجل شباب الفراعنة سبع أهداف، فيما لم يستقبلوا سوى هدف وحيد، في ظل حراسة أحمد نادر السيد لعرينهم.

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