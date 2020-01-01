كأس العرب للشباب .. السعودية تكتسح فلسطين برباعية وتألق مهاجم النصر

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات مصر والجزائر وفلسطين

حقق المنتخب السعودي الشباب فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الفلسطيني بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور مجموعات كأس العرب تحت 20 عامًا.

وشهدت المباراة تألق المهاجم محمد مران مهاجم الأخضر السعودي ونادي النصر والذي سجل ثلاثية في مرمى المنتخب الفلسطيني.

ومع بداية المباراة ظهر فارق الإمكانيات بين الأخضر السعودي أصحاب الأرض ونظيره الفلسطيني، حيث سيطر لاعبي المنتخب السعودي الشاب على مجريات اللعب.

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ولم يتأخر الهدف الأول كثيرًا، حيث وضع محمد مران البصمة الأولى في الدقيقة 22، بعدما تسلم كرة طولية من زميله ليتسلمها بشكل رائع ويُسددها في الشباك.

الهدف الثاني جاء عن طريق حسن علي في الدقيقة 55 من ركلة مزدوجة، ثم أضاف مران الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم واصل التألق وأضاف الهدف الرابع للأخضر والثالث له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات مصر والجزائر وفلسطين، وبهذا الفوز يتربع على الصدارة برصيد 3 نقاط في انتظار باقي المواجهات.