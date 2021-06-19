كأس العرب | السودان ينتصر على ليبيا ويجاور مصر والجزائر

المنتخب السوداني يصعد إلى المجموعة الرابعة

نجح المنتخب السوداني، في التأهل إلى نهائيات كأس العرب، بعد فوزه على نظره الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد عبد الرحمن يوسف بالدقيقة 15 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في مرمى المنتخب الليبي.

هيبة الأسود وإفريقيا عنوانها الأهلي .. ردود أفعال الانتصار على الترجي

وشهدت المباراة سيطرة من جانب المنتخب السوداني خاصة في الشوط الأول، حيث كان قريبًا من تسجيل هدف آخر في أكثر من مناسبة، وذلك من أجل مضاعفة النتيجة.

وعلى الجانب الآخر، حاول المنتخب الليبي أن يسجل التعادل خلال الشوط الثاني، حيث أهدر لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة، كان أبرزها بالدقيقة 58، برأسيه من اللاعب محمد زعبية.

وأهدر معاذ عيسى لاعب المنتخب الليبي فرصة في غاية الخطورة، بعد انفراد كامل بحارس مرمى السودان، ولكن بو عشرين تصدى للكرة باقتدار.

وبذلك يصعد المنتخب السوداني إلى المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات مصر والجزائر، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، خلال البطولة التي ستقام نوفمبر 2021.