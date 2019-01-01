كأس العراق - الكهرباء والزوراء إلى النهائي بالإطاحة بالطلبة والقوة الجوية

الزوراء يحسم الكلاسيكو لصالحه ليصل للنهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق فريق الكهرباء العراقي إنجازًا ببلوغه نهائي كأس العراق بعد التغلب على الطلبة بثلاثية نظيفة، على ملعب الصناعة، بقبل النهائي.

ثلاثية الكهرباء سجلها علاء محيسن وإسان منساه ومحمد إبراهيم في الدقائق 7 و49 و67 من عمر المباراة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصعد بهاء الكهرباء إلى النهائي، حيث كانت أقصى مرحلة وصل إليها هي دور الـ16.

وفي إطار مباريات الدور نفسه، خطف الزوراء الفوز في الكلاسيكو أمام القوة الجوية برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الشعب الدولي.

الضيوف بدأ التسجيل من الدقيقة الرابعة عن طريق مهند كرار ثم أضاف عباس الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 35، جاء ثالث الأهداف عن طريق علاء عباس، قبل أن يحرز أمير صباح الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

أما القوة الجوية فلم يسجل حضوره في المباراة سوى بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة عن طريق عماد محسن مجيد.

وبذلك يلتقي الكهرباء أمام الزوراء في النهائي، الذي لم يحدد الاتحاد العراقي موعده بعد.