تكرارًا لسيناريو 2014 - كاف يعلن نظام تصفيات مونديال 2022

تعرف على نظام صعود المنتخبات الإفريقيا لكأس العالم 2022

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن نظام وشكل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، والتي تشبه طريقة تصفيات مونديال 2014.

وقرر الاتحاد الإفريقي "كاف" أن يكون النظام كالآتي:

الدور التمهيدي:

أول 26 منتخبًا في التصنيف الإفريقي، سيتم إعفائهم من المشاركة في هذا الدور، على أن يشارك 28 منتخبًا في التصنيف الأقل، وذلك خلال مباراتي ذهاب وإياب، ليتم صعود 14 منتخبًا إلى الدور التالي.

نصف نهائي للسنغال في مصر 🤔



بالتأكيد ليست بأفضل الذكريات لأسود التيرانجا 😅 https://t.co/itOoSsAntG — جول مصر (@goaleg) July 10, 2019

دور المجموعات:

سينضم الـ26 منتخبًا الذي تم إعفائهم إلى الـ14 منتخب الصاعدين من الدور التمهيدي، ليكونوا 40 فريقًا، ليتم تقسيمهم على 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقت القرعة.

الدور الحاسم:

سيصعد من الـ10 مجموعات المنتخبات المتصدرة فقط، وذلك ليصبح عدد الفرق 10 فقط، حيث سيتواجه الـ5 الأفضل أمام الـ5 الأقل، في تصنيف "فيفا"، على أن تكون مباريات الذهاب على أرض المنتخبات الأقل في التصنيف.